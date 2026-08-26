चार दवाओं पर सख्ती: बिना डॉक्टर की सलाह के उपयोग पर होगी पाबंदी, स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में क्या?

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केंद्र सरकार ने फ्लूपेंरिक्सोल, जोपिक्लोन, गैबापेंटिन और कैरिसोप्रोडोल को दवा नियमों की अनुसूची एच1 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। आने वाले दिनों में ये दवाएं बिना पर्ची के नहीं मिलेगी। यही नहीं, इन दवाओं को लेकर बिक्री और रिकॉर्ड रखने के नियम पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन दवाओं को खरीदना आसान नहीं रहेगा। हालांकि डॉक्टर की पर्ची पर ये दवाएं मिलेंगी। दूसरी ओर दवा दुकानदारों को इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसमें मरीज, डॉक्टर और दी गई दवा की जानकारी दर्ज करनी होगी।