आज के दिन: उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का अमेरिका दौरा

उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन

विधानसभा की पांच और लोकसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इन सभी सीटों पर 6 अक्तूबर को मतदान और 9 को मतगणना होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टनचावडी, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट शामिल हैं। इसके साथ ही असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। इन सभी सीटों पर उम्मीदवारी पेश करने का आज आखिरी दिन है।