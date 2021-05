Corona virus: बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.74 लाख मामले आए सामने, 46 दिनों में सबसे कम

{"_id":"60b193268ebc3e6c185a47ce","slug":"1-75-lakh-cases-of-corona-were-reported-in-the-last-24-hours-the-lowest-figure-in-46-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corona virus: \u092c\u0940\u0924\u0947 24 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0947 1.74 \u0932\u093e\u0916 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0906\u090f \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947, 46 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0915\u092e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Sat, 29 May 2021 06:46 AM IST

देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को देश में करीब 1.74 लाख नए मामले सामने आए। 46 दिन में कोरोना संक्रमण का ये सबसे कम आंकड़ा है। गुरुवार को 1.86 लाक मामले सामने आए थे।लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी तीन हजार के पार बना हुआ है। पिछले 32 दिन से रोजाना औसतन तीन हजार लोगों की मौत हो रही है। 26 अप्रैल को 2766 लोगों ने जान गंवाई थी, उसके बाद से आंकड़ा तीन हजार के ऊपर ही बना हुआ है।

महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 20,740 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 56,92,920 हो गए, जबकि 424 मरीजों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 93,198 हो गई।



इससे पहले बृहस्पतिवार को 21,273 मामले सामने आए थे और 425 मरीजों की मौत हुई थी। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। मार्च-अप्रैल के दौरान राज्य में औसतन दो दिन में करीब एक लाख नए मामले सामने आ रहे थे। विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 30,671 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 53,07,874 हो गई।



गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 2521 नये मामले, 27 की मौत

गुजरात में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2521 नये मामले सामने आये, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 8,03,387 हो गयी है । स्वास्थ्य विभाग ने से प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि संक्रमण के कारण प्रदेश में 27 और लोगों की मौत हो गयी जिसके बाद राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 9,761 पर पहुंच गया है।

तमिलनाडु में सात जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद के लिये लागू किये गए राज्यव्यापी लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी सात जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी । उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम के लिये यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने और घरों में रहने की अपील की।





