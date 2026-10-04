आज के दिन: सीईपीए बातचीत का पांचवां दौर शुरू, मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारों को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का आज से भारत दौरा शुरू

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन सोमवार से तीन दिन के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और भारत-EFTA आर्थिक साझेदारी पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पार्मेलिन के बीच सोमवार को द्विपक्षीय बातचीत होनी है।इसके साथ ही पार्मेलिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके सम्मान में एक आधिकारिक भोज का आयोजन करेंगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी इस यात्रा के दौरान स्विस राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे।