आज के दिन: पुणे मेट्रो से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री का जैसलमेर दौरा

21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

शुरुआत प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित पुणे मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन करेंगे, जिसे पिंक लाइन के रूप में भी जाना जाता है। यह परियोजना तकनीकी नवाचार और आधुनिक परिवहन समाधानों के माध्यम से पुणे के शहरी आवागमन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।