विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस: साठ फीसदी वयस्कों में विटामिन डी-3 की कमी, कमजोर हो रहीं हड्डियां

हिमाचल प्रदेश में 60 फीसदी वयस्क आबादी विटामिन डी-3 की कमी से जूझ रही है। इसमें महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी शामिल हैं। विटामिन डी-3 की कमी धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर बना रही है। इससे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में इसका खतरा अधिक रहता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से गिरता है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) के एंडोक्राइनोलॉजी और हड्डी रोग विभाग की ओर से 2025 और 2026 में किए गए अध्ययनों में यह बात सामने आई है। वर्ष 2026 में प्रकाशित अध्ययन के तहत ओपीडी में आने वाले 1,200 मरीजों से जानकारी जुटाई गई।

विज्ञापन