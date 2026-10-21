फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   VAT payments in Himachal are now entirely online; taxes and outstanding amounts must be deposited online

नई व्यवस्था: हिमाचल प्रदेश में वैट भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन, बैंक रोजाना भेजेंगे ई-चालान का रिकॉर्ड

Thu, 22 Oct 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियमों में संशोधन कर कारोबारियों के लिए कर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। 

विज्ञापन
VAT payments in Himachal are now entirely online; taxes and outstanding amounts must be deposited online
राज्य कर एवं आबकारी विभाग - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में मूल्य परिवर्धित कर (वैट) जमा करने की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियमों में संशोधन कर कारोबारियों के लिए कर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को कर, बकाया मांग और अन्य देय राशियों का भुगतान पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना होगा। राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए कर और अन्य देय राशियों का भुगतान ई-पेमेंट से करना अनिवार्य होगा। इस बदलाव का उद्देश्य कर भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ इससे जुड़े रिकॉर्ड की निगरानी और मिलान को व्यवस्थित करना है।

विज्ञापन
Trending Videos

भुगतान का रिकॉर्ड रोजाना भेजेंगे बैंक
संशोधित नियमों के तहत अधिकृत बैंकों को प्रतिदिन ई-चालानों का विवरण ई-पेमेंट स्क्रोल के रूप में प्ररूप-42 में संबंधित कोषागार को भेजना होगा। इसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय को भी रोजाना भेजी जाएगी। इससे कर भुगतान के रिकॉर्ड का नियमित मिलान करने और किसी तरह की विसंगति सामने आने पर उसकी पहचान करने में मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

ई-चालान पर दर्ज तारीख ही होगी मान्य
संशोधित नियमों में कर भुगतान की तारीख को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके तहत भुगतान की मान्य तारीख वही होगी, जो प्ररूप-2-क के ई-चालान पर जमा तिथि के रूप में दर्ज होगी। इससे भुगतान की तारीख निर्धारित करने में स्पष्टता रहेगी और कर संबंधी रिकॉर्ड के सत्यापन में भी सुविधा होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed