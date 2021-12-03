Una News: डिलीवरी का भुगतान 85 से घटाकर 40 रुपये करने पर भड़के युवा

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अधिवक्ता शोभित गौतम ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले हमीरपुर रोड पर निजी कंपनी का स्टोर शुरू हुआ था। उस समय ऊना से रक्कड़ कॉलोनी तक सामान पहुंचाने के लिए प्रति डिलीवरी 80 से 85 रुपये मिलते थे। बाद में भुगतान घटाकर करीब 65 रुपये किया गया और अब यह राशि लगभग 40 रुपये रह गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, वाहन के रखरखाव और अन्य खर्चों को देखते हुए इतनी कम राशि में काम करना मुश्किल हो रहा है।डिलीवरी बॉय उमेश, हिमांशु, जतिंद्र, रोहित, रमन कुमार, सौरव, मनदीप और अजय ठाकुर सहित अन्य युवाओं ने आरोप लगाया कि भुगतान में कटौती का विरोध करने पर आईडी बंद करने की धमकी दी जाती है। उनके अनुसार, करीब 15 से 20 युवाओं की आईडी बंद की जा चुकी हैं, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। इसमें संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आगामी कदम उठाए जाएंगे।