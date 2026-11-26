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पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार तहसील अंब के तहत गांव स्तोथर निवासी 27 वर्षीय युवक 25 नवंबर की रात करीब 11 बजे रिश्तेदारों के साथ दिलवां स्थित एक ढाबे में खाना खा रहा था।इसी दौरान तीन-चार युवक ढाबे के अंदर आए और बिना किसी वजह के उसके भाई संदीप कुमार के साथ हाथ-मुक्कों और ढाबे में रखी कुर्सियों से मारपीट शुरू कर दी। जब वे लोग ढाबे से बाहर जाने लगे तो आरोपियों ने उनका रास्ता रोककर दोबारा मारपीट की, जिससे शिकायतकर्ता के बाएं कान और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं।पीड़ित के अनुसार हमला करने वाले चारों आरोपी स्थानीय निवासी हैं, जो मारपीट करने के बाद मौके से भाग गए।घायल अवस्था में होने के कारण पीड़ित रात को अपना बयान दर्ज नहीं करवा सका अगले दिन पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया और बयान दर्ज कर चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी अनिल पटियाल ने मामले की पुष्टि की है।