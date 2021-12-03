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अंब (ऊना)। अंब के अठवां रोड पर सोमवार सुबह कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल की पहचान आदर्श नगर अंब निवासी 35 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को नागरिक अस्पताल अंब पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर अंब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।