Una News: युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया आरोप

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अंब(ऊना)। अंब थाना क्षेत्र के तहत मुबारिकपुर में एक युवती को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में तीस वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने पहले इस मामले की शिकायत कांगड़ा क्षेत्र के पुलिस थाने में दी थी। चूंकि घटना स्थल अंब थाना के अंतर्गत मुबारिकपुर का था, इसलिए वहां से शून्य एफआईआर (जीरो एफआईआर) दर्ज करके जांच के लिए अंब पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्ति मूल रूप से जिला कांगड़ा का रहने वाला है और वह अंब क्षेत्र के मुबारिकपुर में काम करता था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे विवाह करने का वादा किया और वर्ष 2016 में उसे मुबारिकपुर लेकर आया। वहां उसने किराए पर एक कमरा लिया और दोनों साथ रहने लगे। पीड़िता का कहना है कि आरोपी शादी का झांसा देकर वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2026 तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। करीब दस साल तक साथ रहने के बाद जब पीड़िता ने उससे विवाह करने के लिए कहा, तो आरोपी अपनी बात से मुकर गया और उसने शादी करने से साफ इन्कार कर दिया। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है और तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।