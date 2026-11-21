विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऊना। शहर में तैयार की गई वेंडर मार्केट को अब सुविधाओं से लैस करने और उसका सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत मार्केट में आने वाले लोगों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया जाएगा।योजना में स्ट्रीट लाइट लगाने, लोगों के पैदल चलने के लिए अलग ट्रैक बनाने और पार्क विकसित करने जैसे कार्य शामिल हैं। इन सुविधाओं के विकसित होने से वेंडर मार्केट को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप देने में मदद मिलेगी।वर्तमान में वेंडर मार्केट को विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य शहर में रेहड़ी-फड़ी संचालकों को एक निर्धारित स्थान उपलब्ध करवाना और मुख्य बाजार की सड़कों व फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को कम करना है। इसके लिए शहर में अलग से मार्केट तैयार की गई है।ब इस स्थान को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि यहां कारोबार करने वाले दुकानदारों के साथ खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी न हो।योजना के तहत मार्केट में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके अलावा पैदल आने-जाने वाले लोगों के लिए अलग ट्रैक तैयार करने का प्रस्ताव है।