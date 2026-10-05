Una News: स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली

विज्ञापन

ऊना। क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार को स्वच्छता शपथ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्टाफ और सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश में दो से 31 अक्तूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई के साथ लोगों को स्वच्छता, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया ने कहा कि स्वयं और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखकर स्वस्थ समाज बनाया जा सकता है। इस अवसर पर जिला गुणवत्ता अधिकारी डॉ. रमन संदल, डॉ. प्रिया शर्मा, अंजू केशव, मैट्रन ललिता जसवाल, नीना धीमान सहित क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद