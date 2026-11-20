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अभिभावकों में सीमा देवी, मीनाक्षी, सौम्या शर्मा, अभिषेक कुमार, रघुवीर सिंह, नरोत्तम शर्मा के अनुसार, किशोरावस्था में बच्चे आसानी से गलत संगत और नशे की आदतों की चपेट में आ सकते हैं। शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता उनके लिए जोखिम बढ़ाती है। प्रशासन की ओर से जब भी अभियान चलाया जाता है तो दुकानदारों में कुछ समय के लिए कार्रवाई का डर रहता है लेकिन अभियान बंद होते ही स्थिति पहले जैसी होने लगती है। ऐसे में नियमित निगरानी नहीं होने का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।अभिभावकों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान और जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।ध्यान रहे कि नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि आसपास ऐसी बिक्री हो रही है तो नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की जरूरत है।उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल तक्खी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध है। जहां तक कि नशीले पदार्थों के पैकेट या अन्य सामग्री भी वहां नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों के आसपास ऐसी गतिविधियां हो रही, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।