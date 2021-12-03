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Una News: मां-बेटी की मौत मामले में टिपर चालक से पूछताछ, नोटिस पर छोड़ा

Wed, 07 Oct 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 12:51 AM IST
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Tipper driver questioned in mother-daughter death case; released after being served a notice.
टाहलीवाल (ऊना)। बाथड़ी में टिपर की चपेट में आने से हुई मां-बेटी की मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को टिपर चालक सतपाल (47) पुत्र कुंदन लाल, निवासी हाजीपुर, जिला होशियारपुर, पंजाब को थाना टाहलीवाल बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
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डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल मामले को दुर्घटनात्मक केस माना है। चालक को नोटिस दिया गया है और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा थाना में पेश होना होगा। उन्होंने बताया कि टिपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
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पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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