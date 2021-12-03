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इसके तहत शहर के प्रमुख चौक, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। योजना को प्रभावी तरीके से तैयार करने के लिए नगर निगम ने शहरवासियों से सुझाव मांगे हैं।वहीं, शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। शहर में कई ऐसे चौक-चौराहे हैं, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है।बढ़ते यातायात दबाव के कारण इन स्थानों पर अक्सर अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। वहीं, कुछ सार्वजनिक स्थल उचित रखरखाव और व्यवस्थित विकास के अभाव में अपनी उपयोगिता खो रहे हैं। ऐसे में नगर निगम इन स्थानों को नए सिरे से विकसित करने की दिशा में योजना बना रहा है। इसके तहत चौक-चौराहों की मौजूदा स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार किया जाएगा।इसके लिए शहरवासियों के सुझावों को भी योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। नगर निगम का मानना है कि स्थानीय लोगों के सुझावों से शहर की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य तय करने में मदद मिलेगी।