Una News: नशे से दूर रहने और समय का महत्व समझने की दी सीख

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अंब (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठठल में वीर गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शौर्य चक्र विजेता सुशील कुमार जरियाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे की लत से पूरी तरह दूर रहने, मोबाइल फोन का सही और सीमित उपयोग करने तथा समय के महत्व को समझने की सीख दी। जरियाल ने कहा कि एक सच्चा नागरिक अपने अनुशासन, सकारात्मक सोच और निष्ठापूर्ण कार्यों से भी देश निर्माण में सहयोग कर सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे जीवन में अपना एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करें। प्रधानाचार्य विनोद बनियाल ने कहा कि शौर्य चक्र विजेता सुशील कुमार के अनुभवों और विचारों से बच्चों को सही दिशा और प्रेरणा मिलेगी।