Una News: प्राकृतिक खेती के गुर सीख रहे विद्यार्थी

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कृषि में रोजगार के अवसरों की भी दी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार और जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) के सहयोग से संचालित हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत ऊना जिले के विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती और कृषि विविधीकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्यूडी और बदोली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 79 विद्यार्थियों ने भाग लिया।खंड परियोजना प्रबंधक अश्वनी कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती, मशरूम उत्पादन, जलवायु अनुकूल कृषि, वर्मी कंपोस्ट, पोषण वाटिका और कृषि में रोजगार व स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई ऊना के तत्वावधान में आयोजित इस परियोजना का संचालन सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जगदीशपुर, अमेठी (उत्तर प्रदेश) की ओर से किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच विद्यार्थियों का चयन अगले चरण के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सात दिवसीय जागरूकता अभियान के माध्यम से प्राकृतिक खेती के महत्व और रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।त्यूडी स्कूल के प्रधानाचार्य रविंदर कुमार और बदोली स्कूल के उपप्रधानाचार्य लक्ष्मण ने विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर सीटीईटी अधिकारी सलोनी राणा, कृषि विशेषज्ञ मनीषा सहित अन्य मौजूद रहे।