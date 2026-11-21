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पंचायत प्रधान रंजू बाला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने की अपील की।डीएसपी ने कहा कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखें। उनके व्यवहार में अचानक बदलाव या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर सतर्क रहें।यदि आसपास कोई व्यक्ति नशे का सेवन या कारोबार करता दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिवक्ता पुष्पेंद्र शर्मा ने ग्रामीणों को पंचायती राज अधिनियम और पंचायतों के अधिकारों की जानकारी दी।इस दौरान पंचायत की फुटबॉल टीम को हाल ही में प्रतियोगिता में रनरअप रहने पर डीएसपी ने माता चिंतपूर्णी की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया।