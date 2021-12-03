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क्षेत्रीय अस्पताल ऊना जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। ऐसे में अस्पताल से जुड़ी कॉलोनी में यह बदहाल व्यवस्था चिंता का विषय है। अस्पताल परिसर और आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह स्थिति स्वच्छता व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों में विवेक, रमेश, मीरा, साहिल, रवि, शीला, महेंद्र ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया का कहना है कि जल शक्ति विभाग को पैसा जमा करवा दिया गया है। विभागीय स्तर पर ही आगे इस दिशा में कार्यवाही होगी। जल शक्ति विभाग सर्किल ऊना के अधीक्षण अभियंता नरेश धीमान का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से कार्य में विलंब होने के कारणों का पता लगाया जाएगा। विज्ञापन







विभागीय लापरवाही का खामियाजा कॉलोनी में जीवन बसर कर रहे लोगों को बदबूदार वातावरण में रहकर चुका करना पड़ रहा है।

-अशोक कालिया, समाजसेवी



कॉलोनी में हर वर्ग के ऑफिसर समेत प्रबुद्धजनों का आना-जाना बराबर बना रहता है। जनहित के लिए आज तक समस्या का समाधान करने के लिए आगे खड़ा होने को कोई भी तैयार नहीं है। विज्ञापन विज्ञापन

-वीना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्रीय अस्पताल ऊना जिला के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। ऐसे में अस्पताल से जुड़ी कॉलोनी में यह बदहाल व्यवस्था चिंता का विषय है। अस्पताल परिसर और आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह स्थिति स्वच्छता व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों में विवेक, रमेश, मीरा, साहिल, रवि, शीला, महेंद्र ने संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया का कहना है कि जल शक्ति विभाग को पैसा जमा करवा दिया गया है। विभागीय स्तर पर ही आगे इस दिशा में कार्यवाही होगी। जल शक्ति विभाग सर्किल ऊना के अधीक्षण अभियंता नरेश धीमान का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से कार्य में विलंब होने के कारणों का पता लगाया जाएगा।विभागीय लापरवाही का खामियाजा कॉलोनी में जीवन बसर कर रहे लोगों को बदबूदार वातावरण में रहकर चुका करना पड़ रहा है।-अशोक कालिया, समाजसेवीकॉलोनी में हर वर्ग के ऑफिसर समेत प्रबुद्धजनों का आना-जाना बराबर बना रहता है। जनहित के लिए आज तक समस्या का समाधान करने के लिए आगे खड़ा होने को कोई भी तैयार नहीं है।-वीना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता

ऊना। जिला मुख्यालय ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था और नालियों की उचित निकासी न होने से लोग परेशान हैं। कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है, जिससे आसपास गंदगी का माहौल बना हुआ है। नालियों में घास और अन्य जड़ी-बूटियों के कारण पानी की निकासी भी बाधित है। इस अव्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों को रोजाना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के पानी से उठने वाली दुर्गंध से आसपास रहना मुश्किल हो गया है। गंदगी के कारण मच्छर और अन्य कीट पनपने की आशंका है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है।