हिमाचल: रजनी पाटिल का आरोप, देश में 13 करोड़ लोगों के वोट काटे गए; कांग्रेस शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल ने आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ लोगों के वोट काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की तुलना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से करते हुए कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान के माध्यम से सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन

रजनी पाटिल सर्किट हाउस ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आम जनता के मताधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत पहले जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी और फिर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने और वोट से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी। पार्टी की योजना जिला स्तर की बैठकों के बाद विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के अभियान और आगे की रणनीति की जानकारी दी।