Una News: बगलाना के दंगल में प्रिंकल ने जीती बड़ी माली

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दोनों पहलवानों ने करीब एक घंटे तक एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी। कई बार शानदार दांव-पेच लगाकर दोनों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। अंत में प्रिंकल चौकीमन्यार ने बाजी मारते हुए बड़ी माली अपने नाम की।बगलाना मंदिर कमेटी की ओर से विजेता पहलवान को 31 हजार रुपये की इनामी राशि दी गई। छोटी माली में भूषण मंडी और रोमन कोहली के बीच कड़ा मुकाबला हुआ।दोनों पहलवान काफी देर तक एक-दूसरे पर पेच आजमाते रहे लेकिन कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका। मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों पहलवानों को 21 हजार रुपये की इनामी राशि आपस में बांटकर दी गई।दंगल के दौरान बड़ूही निवासी बिंदु की रोचक कॉमेंट्री ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। अखाड़े में चल रहे मुकाबलों की जानकारी वह लगातार रोचक अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाते रहे।आयोजकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कुश्ती मुकाबलों से पारंपरिक खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और युवाओं को खेलों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य योगराज योगी, जिला भाजपा एससी मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश गोगी, सीता राम, मेहर चंद, केवल, रविंद्र चौधरी और अशोक कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।