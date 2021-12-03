Una News: अष्टमी पर मां चिंतपूर्णी को लगाया 56 भोग, 17 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

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इस अवसर पर मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर, डॉ. राम कुमार कॉल, राजेंद्र कटोच, गुणी राम कालिया सहित संदीप कालिया, नवीन, अजय कालिया, रोहन, महेश कालिया सहित अन्य मौजूद रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु माता के दरबार में नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अष्टमी के दिन माता चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर परिसर और चिंतपूर्णी बाजार में भक्तों की चहल-पहल बनी रही। मंदिर में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन करने पहुंचे।मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि अष्टमी के उपलक्ष्य पर मंदिर में पुजारियों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भी विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को करीब 17 हजार श्रद्धालुओं ने माता चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया।