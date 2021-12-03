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बंगाणा (ऊना)। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अग्निशमन उपकेंद्र बंगाणा की टीम ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बंगाणा में एयर रेड एवं ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने विद्यार्थियों और संस्थान के स्टाफ को एयर रेड एवं ब्लैकआउट जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों और बचाव के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी। टीम ने आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा तथा संकट के समय स्वयं के साथ-साथ दूसरों की जान सुरक्षित रखने के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों के बारे में भी जागरूक किया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में घबराने के बजाय संयम और सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने, सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य पुनीत कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अग्निशमन विभाग की ओर से स्टेशन प्रभारी आनंद कुमार, लीडिंग फायरमैन वीरेंद्र कुमार, प्रदीप ,अवतार और चालक पंकज कुमार के साथ 174 विद्यार्थियों और संस्थान के शिक्षकों ने भाग लिया।