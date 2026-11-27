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डॉ. जंगा ने कहा कि अच्छी नस्ल के स्वस्थ पशुओं का पालन किसानों की आर्थिकी मजबूत करने का बेहतर माध्यम है। पशुपालक पशु चिकित्सकों की सलाह लेकर पशुओं को बीमारियों से बचाएं और शुद्ध दूध का उत्पादन करें। दूध की कीमत लगभग 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से पशुपालकों के पास आय बढ़ाने का अच्छा अवसर है। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया।इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और बच्चों को मोबाइल का सीमित उपयोग करने की सलाह दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थानाकलां के प्रधानाचार्य देवेंद्र चौहान ने भी नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। परियोजना प्रबंधक देवराज सौखला ने अतिथियों का सम्मान किया और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशुपालक और किसान उपस्थित रहे।