विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऊना शहर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर परिवार पहुंच रहे हैं। इनमें से कई परिवार निजी भूमि पर अस्थायी झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। कई जगह पर बिना किसी पूर्व सूचना और उचित व्यवस्था के झुग्गियां विकसित हो जाती हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। वहीं झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिक को झुग्गियां बसाने से पहले प्रशासन को यह बताना होगा कि किस स्थान पर कितने परिवारों को रहने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही वहां उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी देनी होगी।झुग्गियों में आग लगने के मामने आ चुके हैं सामनेजिला मुख्यालय के साथ झुग्गियों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रवासी परिवारों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। प्लास्टिक व लकड़ी का प्रयोग झुग्गियां बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद नियमाें की अनदेखी की जा रही है।झुग्गियों के लिए टिन शेड बनाने का बनाने का नियम है। अब झुग्गियां बनाने से पूर्व भूमि मालिक को पूरा ब्योरा प्रशासन के साथ साझा करना होगा। इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।-अभिषेक मित्तल, एसडीएम ऊना