Una News: झुग्गियां बसाने के लिए भूमि मालिक को प्रशासन को देनी होगी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 24 Nov 2026 06:56 PM IST
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ऊना। शहर में प्रवासी मजदूरों के लिए झुग्गियां बसाने को लेकर अब भूमि मालिकों को मनमर्जी करने की छूट नहीं होगी। निजी भूमि पर झुग्गियां बसाने से पहले संबंधित भूमि मालिक को प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर झुग्गियां बनाने की अनुमति मिल सकेगी। नगर निगम भी ऐसे स्थानों पर नजर रखेगा और समय-समय पर व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य शहर में अनियोजित तरीके से विकसित हो रही झुग्गी बस्तियों पर नियंत्रण रखना और वहां रहने वाले परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
ऊना शहर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर परिवार पहुंच रहे हैं। इनमें से कई परिवार निजी भूमि पर अस्थायी झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। कई जगह पर बिना किसी पूर्व सूचना और उचित व्यवस्था के झुग्गियां विकसित हो जाती हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। वहीं झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिक को झुग्गियां बसाने से पहले प्रशासन को यह बताना होगा कि किस स्थान पर कितने परिवारों को रहने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही वहां उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी देनी होगी।
झुग्गियों में आग लगने के मामने आ चुके हैं सामने
जिला मुख्यालय के साथ झुग्गियों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रवासी परिवारों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। प्लास्टिक व लकड़ी का प्रयोग झुग्गियां बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद नियमाें की अनदेखी की जा रही है।
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झुग्गियों के लिए टिन शेड बनाने का बनाने का नियम है। अब झुग्गियां बनाने से पूर्व भूमि मालिक को पूरा ब्योरा प्रशासन के साथ साझा करना होगा। इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
-अभिषेक मित्तल, एसडीएम ऊना
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ऊना शहर और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर परिवार पहुंच रहे हैं। इनमें से कई परिवार निजी भूमि पर अस्थायी झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। कई जगह पर बिना किसी पूर्व सूचना और उचित व्यवस्था के झुग्गियां विकसित हो जाती हैं। इससे संबंधित क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। वहीं झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिक को झुग्गियां बसाने से पहले प्रशासन को यह बताना होगा कि किस स्थान पर कितने परिवारों को रहने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही वहां उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी देनी होगी।
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झुग्गियों में आग लगने के मामने आ चुके हैं सामने
जिला मुख्यालय के साथ झुग्गियों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रवासी परिवारों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। प्लास्टिक व लकड़ी का प्रयोग झुग्गियां बनाने पर प्रतिबंध के बावजूद नियमाें की अनदेखी की जा रही है।
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झुग्गियों के लिए टिन शेड बनाने का बनाने का नियम है। अब झुग्गियां बनाने से पूर्व भूमि मालिक को पूरा ब्योरा प्रशासन के साथ साझा करना होगा। इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
-अभिषेक मित्तल, एसडीएम ऊना