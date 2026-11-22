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आठ करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से अब तक एक करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण में समय लग रहा है। विभाग का प्रयास है कि वर्ष 2028 तक सड़क का काम पूरा कर लोगों को इसका लाभ दिया जाए। - विशाल कुमार, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता