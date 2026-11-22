Una News: 25 किलोमीटर का चक्कर घटाएगा खुरवाईं-झंबर मार्ग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 23 Nov 2026 07:31 AM IST
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आठ करोड़ से नौ किलोमीटर सड़क का निर्माण जारी, 15 से अधिक गांवों के 40 हजार लोगों को मिलेगी सुविधा
विकास की बात
सतीश शर्मा
नारी (ऊना)। निचले कुटलैहड़ और खुरवाईं क्षेत्र के बीच दूरी घटाने वाली खुरवाईं-झंबर सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के उपमंडल बसाल के तहत नाबार्ड से स्वीकृत आठ करोड़ रुपये की लागत से नौ किलोमीटर लंबा लिंक रोड बनाया जा रहा है। जनवरी 2026 में शुरू हुए इस कार्य में सड़क निर्माण के साथ डंगों, बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियों और पहाड़ियों की कटिंग का काम भी शामिल है।
सड़क बनने से निचले कुटलैहड़ के करीब 12 और खुरवाईं क्षेत्र के आठ गांवों की लगभग 40 हजार आबादी को लाभ मिलेगा। अभी ग्रामीणों को खुरवाईं पहुंचने के लिए ऊना होकर करीब 25 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। नया मार्ग बनने से समय और किराये दोनों की बचत होगी। धमांदरी, नंगल सलांगड़ी, चलोला, नारी, बसाल, त्यूडी, पनोह, घंडावल, धुसाड़ा, बडोली, बडसाला, डठवाड़ा, टक्का और खुर्द सहित आसपास के गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी।
मार्ग से कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को बंगाणा पहुंचने में आसानी होगी। वहीं, धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम नारी और जोगी पंगा तक पहुंचना भी सुगम होगा। ग्रामीणों रामकुमार, सुरेश कुमार, बलराम, विशाल ठाकुर, बलवीर सिंह, रीता रानी, गुरदयाल सिंह, गुरनाम सिंह और सुरेंद्र कुमार ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है।
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आठ करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से अब तक एक करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण में समय लग रहा है। विभाग का प्रयास है कि वर्ष 2028 तक सड़क का काम पूरा कर लोगों को इसका लाभ दिया जाए। - विशाल कुमार, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता
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विकास की बात
सतीश शर्मा
नारी (ऊना)। निचले कुटलैहड़ और खुरवाईं क्षेत्र के बीच दूरी घटाने वाली खुरवाईं-झंबर सड़क का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के उपमंडल बसाल के तहत नाबार्ड से स्वीकृत आठ करोड़ रुपये की लागत से नौ किलोमीटर लंबा लिंक रोड बनाया जा रहा है। जनवरी 2026 में शुरू हुए इस कार्य में सड़क निर्माण के साथ डंगों, बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियों और पहाड़ियों की कटिंग का काम भी शामिल है।
सड़क बनने से निचले कुटलैहड़ के करीब 12 और खुरवाईं क्षेत्र के आठ गांवों की लगभग 40 हजार आबादी को लाभ मिलेगा। अभी ग्रामीणों को खुरवाईं पहुंचने के लिए ऊना होकर करीब 25 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। नया मार्ग बनने से समय और किराये दोनों की बचत होगी। धमांदरी, नंगल सलांगड़ी, चलोला, नारी, बसाल, त्यूडी, पनोह, घंडावल, धुसाड़ा, बडोली, बडसाला, डठवाड़ा, टक्का और खुर्द सहित आसपास के गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी।
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मार्ग से कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को बंगाणा पहुंचने में आसानी होगी। वहीं, धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद धाम नारी और जोगी पंगा तक पहुंचना भी सुगम होगा। ग्रामीणों रामकुमार, सुरेश कुमार, बलराम, विशाल ठाकुर, बलवीर सिंह, रीता रानी, गुरदयाल सिंह, गुरनाम सिंह और सुरेंद्र कुमार ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है।
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आठ करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से अब तक एक करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण में समय लग रहा है। विभाग का प्रयास है कि वर्ष 2028 तक सड़क का काम पूरा कर लोगों को इसका लाभ दिया जाए। - विशाल कुमार, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता