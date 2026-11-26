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अंब(ऊना)। हिमाचल प्रदेश के युवा तलवारबाजों के लिए एक बड़ा मंच तैयार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन 13 दिसंबर को जूनियर राज्यस्तरीय फेंसिंग चैंपियनशिप (2026-27) आयोजित करेगी। यह प्रतियोगिता जिला ऊना के मेड़ी स्थित राजिंद्रा होटल एंड पैलेस में होगी। इसमें राज्य भर के विभिन्न जिलों से जूनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन के महासचिव अतुल ठाकुर ने बताया कि इस बार केवल एकल मुकाबले करवाए जाएंगे। टीम स्पर्धाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सभी जिला इकाइयों को 12 दिसंबर तक प्रतिभागियों की सूची जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्पर्धा का मुख्य मकसद प्रदेश में फेंसिंग खेल को बढ़ावा देना है। साथ ही, उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। अतुल ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों से सहयोग की अपील की है।