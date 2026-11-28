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घालूवाल चौक क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र है। यहां से एक सड़क होशियारपुर की ओर जाती है, जबकि दूसरी हरोली और टाहलीवाल को जोड़ती है। ऐसे में चौक पर दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद सड़क किनारे और दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहन यातायात व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। चौक के आसपास कई वाहन चालक अपने वाहन सड़क किनारे ही खड़े कर देते हैं। दुकानों के बाहर भी वाहनों को मनमाने तरीके से खड़ा किया जा रहा है। इससे सड़क का उपयोगी हिस्सा संकरा हो जाता है और अन्य वाहन चालकों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। व्यस्त समय में स्थिति और बिगड़ जाती है, जब दोनों ओर से आने वाले वाहनों को चौक पार करने में परेशानी होती है। डीएसपी मोहन रावत ने कहा कि घालूवाल चौक पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस समय-समय पर निगरानी करती है। सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े करने वालों को पहले समझाया जाएगा। यदि इसके बावजूद वाहन हटाए नहीं जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।घालूवाल चौक पर अवैध पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। व्यस्त मार्ग होने के बावजूद यहां वाहनों को खड़ा करने पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। प्रशासन और पुलिस से चौक के आसपास अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने की मांग है।- नरोत्तम शर्मा, वाहन चालकचौक के आसपास दुकानों के बाहर खड़े वाहन भी यातायात में बाधा बन रहे हैं। सड़क किनारे वाहन खड़े होने से पैदल चलने वालों को भी आवाजाही में दिक्कत होती है। विशेषकर सुबह और शाम के समय लोगों को वाहनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है।-हरजिंद्र सिंह, स्थानीय निवासीघालूवाल चौक से ऊना, होशियारपुर, हरोली और टाहलीवाल की ओर वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में यहां यातायात व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। लोगों का कहना है कि यदि चौक के आसपास अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाया जाए तो जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है।लोगों ने मांग की है कि चौक के आसपास सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाए। साथ ही दुकानों के बाहर वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा करवाने और व्यस्त समय में यातायात की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है।