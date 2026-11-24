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मोहिंदर सिंह पुत्र नानक चंद निवासी महाल टांडा अनोखा के मकान में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और साथ लगती पशुशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकान से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए ।उधर, सूचना मिलते ही दमकल विभाग ऊना की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक मकान और पशुशाला में रखा सामान जलकर राख हो चुका था।आग की सूचना मिलते ही एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, खंड विकास अधिकारी केएल वर्मा, थाना प्रभारी रोहित कुमार और स्थानीय पटवारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवार से नुकसान की जानकारी ली। एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है।