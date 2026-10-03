Una News: बैंक से घर लौट रही महिला से सोने की चेन झपटी

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पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे पूनम कुमारी पत्नी अमित कुमार निवासी स्तोथर, तहसील अंब, जिला ऊना बैंक में पैसे जमा करवाने के बाद पैदल अपने घर स्तोथर की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और झपटकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि स्तोथर में महिला से सोने की चेन छीनने की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जल्द आरोपियों को काबू किया जाएगा।

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बड़ूही (ऊना)। थाना अंब के तहत स्तोथर क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो युवक एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भाग गए। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।