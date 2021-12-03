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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Gold chain snatched from elderly woman's neck in Santoshgarh.

Una News: संतोषगढ़ में बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपटी

Wed, 07 Oct 2026 01:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 01:03 AM IST
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Gold chain snatched from elderly woman's neck in Santoshgarh.
ऊना। संतोषगढ़ के वार्ड-2 में दो युवकों ने दुकान पर बैठी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। घटना सोमवार शाम करीब 4:45 बजे की है। वारदात के बाद दोनों आरोपी काले रंग की बाइक पर भाग गए। पुलिस को दी शिकायत में प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे उनकी माता दुकान के बाहर दो-तीन महिलाओं के साथ बैठी थीं। इसी दौरान संतोषगढ़ की ओर से बाइक पर दो युवक पहुंचे। इनमें से एक युवक दुकान पर सामान खरीदने गया और कुछ देर बाद बाहर आया। आरोप है कि बाहर निकलते ही उसने महिला के गले से सोने की चेन झपटी और साथी के साथ बाइक पर भाग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात युवकों की तलाश शुरू कर दी है।
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