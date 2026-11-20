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थानाकलां (ऊना)। देश की रक्षा और सुरक्षा में योगदान देने वाले वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के परिवारों और वीर नारियों के सम्मान में शहीद भगत सिंह मेमोरियल क्लब लठियाणी की ओर से 31 दिसंबर 2026 को विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लठियाणी के खेल मैदान में दोपहर 1:30 से शाम पांच बजे तक होगा। क्लब की ओर से भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों और हिमाचल प्रदेश पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा सेवाओं के वर्तमान एवं पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में सैनिकों का योगदान अतुलनीय है। उनका साहस, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। विशेष रूप से शहीदों के परिवारों और वीर नारियों का सम्मान करना समाज का नैतिक दायित्व है।