Una News: बल्क ड्रग पार्क लिंक रोड के लिए 42.20 करोड़ का एस्टीमेट, 12.61 करोड़ जारी

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सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के मद में विभाग को 12.61 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा रहा है।इसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (एसआईए) रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क निर्माण का काम आगे बढ़ेगा।एसआईए रिपोर्ट परियोजना से जुड़े सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण आधार बनेगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण से जुड़े आगामी कदम उठाए जाएंगे।इसके बाद ही सड़क निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कितने परिवार या भू-स्वामी प्रभावित होंगे और उनके लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे।बता दें कि पोलियां बीत में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए करीब 1,405 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। इसमें लगभग 465 एकड़ क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में रखने की योजना है। परियोजना के तहत दवा निर्माण से संबंधित करीब 110 औद्योगिक इकाइयों के लिए प्लॉट विकसित किए जाने हैं।इसके साथ बिजली, पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।