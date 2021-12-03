Una News: बबेहड़ के डॉ. विजय कुमार आईसीएस के लाइफ फेलो बने

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गगरेट (ऊना)। बबेहड़ निवासी वैज्ञानिक डॉ. विजय कुमार को प्रतिष्ठित इंडियन केमिकल सोसायटी (आईसीएस) का आजीवन सदस्य (लाइफ फेलो) निर्वाचित किया गया है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी में वैज्ञानिक डॉ. विजय कुमार वर्ष 2002 से 2006 तक दौलतपुर चौक कॉलेज के छात्र रहे हैं। इंडियन केमिकल सोसायटी ने रासायनिक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में उनके व्यावसायिक और अकादमिक योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया है। डॉ. विजय कुमार का शोध आधुनिक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद एवं हर्बल औषधियों के अनुसंधान, गुणवत्ता परीक्षण और मानकीकरण से जुड़ा है। डॉ. विजय कुमार वर्ष 2022 से लगातार विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत सर्वाधिक उद्धृत वैज्ञानिकों में शामिल रहे हैं। डॉ. विजय कुमार ने कहा कि यह फेलोशिप उन्हें रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। इस उपलब्धि पर गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, सुशील कालिया, विकास विक्की, विजय, नरेंद्र निंदी, नितिन ठाकुर आदि ने उन्हें बधाई देते हुए इसे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया।