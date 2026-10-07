Una News: तीन वर्षीय बेटी को साथ ले जाने पर पति-पत्नी के बीच विवाद

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अंब(ऊना)। अंब थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते एक गांव के स्कूल में तीन वर्षीय बेटी को साथ ले जाने की बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पति पर स्कूल परिसर में मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार सुबह लगभग 11 बजे की है। क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में महिला अपनी तीन वर्षीय बेटी को लेने पहुंची थी। जब महिला ने बच्ची को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, तो स्कूल स्टाफ ने उसे पहचान न होने के चलते रोक दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि महिला उनके लिए अपरिचित है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्ची को सीधे उनके हवाले नहीं किया जा सकता। इसके तुरंत बाद स्कूल स्टाफ ने फोन कर बच्ची के पिता को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही बच्ची का पिता भी तुरंत स्कूल पहुंच गया। महिला का आरोप है कि पति ने स्कूल पहुंचते ही उसके साथ बहस शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट की। महिला ने बताया कि पति के साथ चल रहे पारिवारिक मनमुटाव के चलते वह कुछ समय से अपने मायके में अलग रह रही है जबकि उनकी तीन वर्ष की बेटी पिता के पास ही रह रही थी। इसी बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए वह बुधवार सुबह स्कूल पहुंची थी। घटना के बाद पीड़ित महिला ने अंब थाना पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई और पति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि महिला की तरफ से मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।