Una News: घंडावल में खस्ताहाल वर्षाशालिका बनी परेशानी का सबब

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वर्षाशालिका का उद्देश्य यात्रियों को धूप और बारिश से बचाव के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना है लेकिन घंडावल में बनी वर्षाशालिका अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों को अपेक्षित सुविधा नहीं दे पा रही है। यहां लोगों को कई बार खुले में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। बारिश होने पर यात्रियों को इधर-उधर खड़े होकर समय गुजारना पड़ता है। वर्षाशालिका के बाहर घास उगी हुई है। वर्षाशालिका की लंबे समय से मरम्मत और साफ-सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इससे यहां आने-जाने वाले यात्रियों में रोष है। लोगों ने संबंधित विभाग से वर्षाशालिका की स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक मरम्मत करवाने और यात्रियों के लिए सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह प्रमुख मार्ग है। ऐसे में वर्षाशालिका की बदहाल स्थिति सीधे तौर पर यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। इस पर स्थानीय लोगों ने अपने विचार इस प्रकार से साझा किए।वर्षाशालिका की हालत काफी समय से खराब है। बारिश और धूप के दौरान यात्रियों को परेशानी होती है। संबंधित विभाग को इसकी मरम्मत करवाकर लोगों को सुविधा देनी चाहिए।- रोहित कुमार, स्थानीय निवासीमुख्य मार्ग पर स्थित वर्षाशालिका का रखरखाव नियमित रूप से होना चाहिए। बस का इंतजार करने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जल्द व्यवस्था सुधारने की जरूरत है।- दिनेश कुमार, स्थानीय निवासी