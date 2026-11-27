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उनके भजनों ने श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी विशेष रूप से पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।कार्यक्रम की खास बात यह रही कि यहां किसी तरह की वीआईपी व्यवस्था नहीं रखी गई थी। सभी श्रद्धालुओं के लिए जमीन पर गद्दे बिछाकर बैठने की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी मंच पर जमीन पर ही बैठे।कुर्सियों की व्यवस्था केवल संत-महात्माओं के लिए की गई थी। मंच की मर्यादा का भी विशेष ध्यान रखा गया। मंच पर पहुंचने वाले सभी लोग जूते नीचे उतारकर ही चढ़े।पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडाल में मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की देखरेख करते हुए श्रद्धालुओं के बीच बैठकर भजनों का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा।