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यूनियन अध्यक्ष अमरीश राणा ने बताया कि निगम की बसों को लंबे रूटों पर निर्धारित ढाबों पर ठहराव करना पड़ता है लेकिन कुछ ढाबे सड़क की गलत दिशा में स्थित हैं। ऐसे स्थानों पर बसें रोकने के लिए चालकों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार बसों को गलत दिशा में ले जाकर या सड़क पार करने जैसी स्थिति में खड़ा करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विज्ञापन

वहीं, ऊना डिपो के कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने कहा कि सड़क की गलत दिशा में स्थित ढाबों पर बसें खड़ी न किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निगम की बसों के ठहराव को लेकर इन निर्देशों का पालन किया जाना है। यूनियन अध्यक्ष अमरीश राणा ने बताया कि निगम की बसों को लंबे रूटों पर निर्धारित ढाबों पर ठहराव करना पड़ता है लेकिन कुछ ढाबे सड़क की गलत दिशा में स्थित हैं। ऐसे स्थानों पर बसें रोकने के लिए चालकों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से जोखिम उठाना पड़ता है। कई बार बसों को गलत दिशा में ले जाकर या सड़क पार करने जैसी स्थिति में खड़ा करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।वहीं, ऊना डिपो के कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने कहा कि सड़क की गलत दिशा में स्थित ढाबों पर बसें खड़ी न किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निगम की बसों के ठहराव को लेकर इन निर्देशों का पालन किया जाना है।

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ऊना। सड़क सुरक्षा को लेकर एचआरटीसी की ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने गलत दिशा में स्थित ढाबों पर बसें रोकने के आदेशों का विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि लंबी दूरी और अंतरराज्यीय मार्गों पर सड़क की दूसरी या गलत दिशा में चिन्हित ढाबों पर बसें खड़ी करने से हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में इन ढाबों पर बसों के ठहराव संबंधी आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर शनिवार को कंडक्टर यूनियन ऊना ने कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी को ज्ञापन सौंपा।