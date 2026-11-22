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संवाद न्यूज एजेंसीहरोली/ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को धर्मपुर में आयोजित विशाल छिंज मेले में शिरकत की। उन्होंने दंगल कमेटी और पंचायत प्रतिनिधियों को आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरोली में ग्रामीण खेलों और विशेषकर दंगल के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। गांव-गांव में होने वाले ऐसे आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करने के साथ युवाओं को खेलों से जोड़ते हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है।अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रामपुर पुल के समीप करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। इससे सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को दौड़ का अभ्यास करने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इसी क्षेत्र में 13 से 14 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इनमें लाइटों की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि युवा रात के समय भी खेल गतिविधियां जारी रख सकें।उपमुख्यमंत्री ने धर्मपुर में दंगल के आयोजन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने पर लंबरदार का आभार जताया। उन्होंने प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की स्मृति में दंगल आयोजन के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। प्रधान ग्राम पंचायत धर्मपुर सुभद्रा चौधरी ने मुख्यातिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम विशाल शर्मा, डीएसपी मोहन रावत सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।