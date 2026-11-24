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प्राप्त जानकारी के अनुसार अंब से ऊना की तरफ जा रही कार (एचपी 72ए-7000) दियाड़ा के समीप आगे चल रही एक अन्य कार को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान ऊना की तरफ से आ रही बाइक कार की चपेट में आ गई। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक अन्य कार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना होते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल बाइक सवार को एंबुलेंस की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही अंब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने हादसे की पुष्टि की है।

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बड़ूही (ऊना)। ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर दियाड़ा के समीप कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पहली कार से टकराने के बाद सड़क के दूसरी तरफ से आ रही एक अन्य कार से भी जा टकराई। हादसे के बाद बाइक सवार बीच सड़क पर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि उसकी टांग टूट गई और वह बेहोश भी हो गया।