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Una News: आंगनबाड़ी में सहायिका पद के लिए 28 तक करें आवेदन

Wed, 07 Oct 2026 12:58 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 12:58 AM IST
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Apply for the post of Anganwadi helper by the 28th.
थानाकलां (ऊना)। आंगनबाड़ी केंद्र जरौला में सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंदला विकास ने बताया कि इच्छुक महिला उम्मीदवार 28 अक्तूबर दोपहर तीन बजे तक आवेदन जमा करवा सकती हैं। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष, न्यूनतम योग्यता 12वीं, हिमाचल का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वार्षिक पारिवारिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साक्षात्कार 30 अक्तूबर को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय बंगाणा में होगा।
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