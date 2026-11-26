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संजय कुमार को एफआईआर संख्या 164/2026 में जमानत मिली है। यह एफआईआर 3 अक्तूबर 2026 को अंब पुलिस थाना में दर्ज हुई थी। आरोपी को 15 अक्तूबर 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। संजय कुमार ने अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताया था। उसने कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इससे पहले, अंब के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 नवंबर 2026 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि आरोपी की निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है। संजय कुमार को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा।

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ऊना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने चेन छीनने के एक मामले में आरोपी संजय कुमार को जमानत दे दी है। संजय कुमार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 304(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।