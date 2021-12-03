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जिला पुलिस की ओर से जारी विशेष प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राहुल कुमार पुत्र कमल किशोर निवासी वार्ड-2, कोटला खुर्द, तहसील एवं जिला ऊना के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ युवा पीढ़ी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में संलिप्त संदिग्ध और आदतन आरोपियों की पहचान कर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में सामूहिक सहयोग मिल सके। जिला पुलिस की ओर से जारी विशेष प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राहुल कुमार पुत्र कमल किशोर निवासी वार्ड-2, कोटला खुर्द, तहसील एवं जिला ऊना के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ युवा पीढ़ी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में संलिप्त संदिग्ध और आदतन आरोपियों की पहचान कर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में सामूहिक सहयोग मिल सके।

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ऊना। जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए कोटला खुर्द निवासी राहुल कुमार को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। 27 नवंबर को जारी आदेश के तहत आरोपी को आगामी तीन माह के लिए जिला कारागार बनगढ़ भेजा गया है। आरोपी नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाया गया था। पुलिस के मुताबिक इस वर्ष अब तक कुल आठ आरोपियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।