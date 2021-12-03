फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accused of raping a minor sent to 15-day judicial custody.

Una News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Accused of raping a minor sent to 15-day judicial custody.
थानाकलां (ऊना)। बंगाणा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार दुकानदार को अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

यह मामला स्कूल की शिकायत पेटी के माध्यम से सामने आया था। छात्रा की छोटी बहन ने शिकायत पेटी में पत्र डालकर आरोप लगाया था कि दुकानदार उसकी बहन को चॉकलेट देता था और एक दिन उसे कमरे में ले गया। शिकायत मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रा से जानकारी ली और परिजनों को अवगत करवाया। इसके बाद छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर छात्रा को दुकान के समीप बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने और घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकाने का आरोप है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed