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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Accused caught with 13.12 grams of 'Chitta' remanded to four-day custody.

Una News: 13.12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी चार दिन के रिमांड पर भेजे

Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
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Accused caught with 13.12 grams of 'Chitta' remanded to four-day custody.
अंब (ऊना)। मुबारिकपुर के पास होटल से 13.12 ग्राम चिट्टा और करीब 30 सिरिंज के साथ गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को सागर चौधरी निवासी कुनेरन और मुकेश कुमार निवासी भंजाल को अंब अदालत में पेश किया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से नशे की खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क को लेकर पूछताछ करेगी।
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पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर गुप्त सूचना मिली थी कि मुबारिकपुर के पास एक होटल के कमरे में ठहरे दो युवक नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विपिन कुमार की अगुवाई में टीम ने होटल के कमरे में दबिश दी। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 13.12 ग्राम चिट्टा और करीब तीन दर्जन सिरिंज बरामद हुईं। इनमें कुछ सिरिंज इस्तेमाल की हुई बताई गई हैं। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि दोनों आरोपियों का मंगलवार तक पुलिस रिमांड मिला है। पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि चिट्टे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।
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