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अंब(ऊना)। मुबारकपुर के समीप एक होटल से 13.12 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में अंब पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी की पहचान ईशू निवासी बलबीर कॉलोनी, होशियारपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। दो दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को दोबारा अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पर पंजाब में भी नशा तस्करी से जुड़ा मामला दर्ज है, जिसके चलते वह पहले से ही अमृतसर जेल में बंद था। मुबारकपुर के होटल में पकड़े गए युवकों से पूछताछ के दौरान इस मुख्य तस्कर का सुराग लगा था। खुलासा हुआ था कि आरोपियों को चिट्टे की यह खेप ईशू ने ही सप्लाई की थी। इसके बाद अंब पुलिस की टीम उसे अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हिमाचल लेकर आई थी। गौरतलब है कि गत दो अक्तूबर को अंब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुबारकपुर के पास एक होटल के कमरे में दबिश देकर दो युवकों के कब्जे से 13.12 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और करीब तीस सिरिंज बरामद की थीं। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि रिमांड पूरा होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी की भूमिका और नशा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।