Una News: बाइक के हैंडल पर बंधी चुनरी से 6.37 ग्राम चिट्टा बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 24 Nov 2026 12:10 AM IST
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हरोली (ऊना)। हरोली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनखंडी में वनखंडेश्वर मंदिर के पास एक युवक को 6.37 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजय कुमार (31) निवासी वार्ड-7, मोहल्ला दमदमा, ऊना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर की शाम थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान बनखंडी में वनखंडेश्वर मंदिर के पास होशियारपुर से पंडोगा की ओर आने वाले वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया गया। शाम करीब 7:20 बजे होशियारपुर की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस ने उसे रोककर चालक से नंबर प्लेट और वाहन के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी के दौरान बाइक के हैंडल के बीच में बंधी लाल रंग की चुनरी में एक प्लास्टिक की गांठ मिली। इसे खोलने पर उसमें हल्के भूरे रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में इसे चिट्टा बताया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर इसका वजन किया तो यह 6.37 ग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार सील किया और बाइक भी जब्त कर ली।
डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ थाना हरोली में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर की शाम थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान बनखंडी में वनखंडेश्वर मंदिर के पास होशियारपुर से पंडोगा की ओर आने वाले वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया गया। शाम करीब 7:20 बजे होशियारपुर की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस ने उसे रोककर चालक से नंबर प्लेट और वाहन के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी के दौरान बाइक के हैंडल के बीच में बंधी लाल रंग की चुनरी में एक प्लास्टिक की गांठ मिली। इसे खोलने पर उसमें हल्के भूरे रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में इसे चिट्टा बताया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर इसका वजन किया तो यह 6.37 ग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार सील किया और बाइक भी जब्त कर ली।
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डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ थाना हरोली में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है।