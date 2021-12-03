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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर की शाम थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान बनखंडी में वनखंडेश्वर मंदिर के पास होशियारपुर से पंडोगा की ओर आने वाले वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया गया। शाम करीब 7:20 बजे होशियारपुर की तरफ से एक बाइक आती दिखाई दी। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पुलिस ने उसे रोककर चालक से नंबर प्लेट और वाहन के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी के दौरान बाइक के हैंडल के बीच में बंधी लाल रंग की चुनरी में एक प्लास्टिक की गांठ मिली। इसे खोलने पर उसमें हल्के भूरे रंग का ठोस पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में इसे चिट्टा बताया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर इसका वजन किया तो यह 6.37 ग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर नियमानुसार सील किया और बाइक भी जब्त कर ली।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ थाना हरोली में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है।