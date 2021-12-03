Una News: नीलामी के लिए खड़ी सौ बसें होंगी कंडम, मुख्यालय को भेजी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 28 Nov 2026 01:28 AM IST
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ऊना। पुराने बस अड्डे में नीलामी के लिए खड़ी 100 से अधिक बसों को कंडम घोषित किया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) मुख्यालय शिमला से पहुंची जांच कमेटी ने बसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर ली है।
रिपोर्ट के आधार पर बसों को कंडम करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया। इसके आधार पर बसों को कंडम घोषित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। 90 जेएनएनयूआरएम, आठ एचआरटीसी और दो 15 वर्ष पूरे कर चुकी बसों को कंडम करने की तैयारी चल रही है।
निगम के अनुसार ऊना पुराने बस अड्डे में हमीरपुर जोन की करीब 100 बसें नीलामी के लिए खड़ी की गई हैं। इनमें दो बसें ऐसी हैं, जो 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में ये पहले से ही कंडम श्रेणी के दायरे में हैं।
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वहीं, जेएनएनयूआरएम की 90 बसों की जीरो बुक वैल्यू हो चुकी है। इन बसों को भी पूरी तरह कंडम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। निगम के अधिकारियों के अनुसार दिसंबर के अंत तक जीरो बुक वैल्यू हो चुकी जेएनएनयूआरएम की बसों और 15 वर्ष पूरे कर चुकीं एचआरटीसी की बसों को नीलाम किया जाएगा।
एचआरटीसी प्रदेश भर में 366 बसों को बेड़े से बाहर करने की तैयारी में है। इसमें करीब 176 बसें जेएनएनयूआरएम की हैं। इन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया जारी है। इन्हें कंडम घोषित करने की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। मुख्यालय से मुहर लगने के बाद इन बसों की नीलामी शुरू होगी।
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रिपोर्ट के आधार पर बसों को कंडम करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भेजा गया। इसके आधार पर बसों को कंडम घोषित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। 90 जेएनएनयूआरएम, आठ एचआरटीसी और दो 15 वर्ष पूरे कर चुकी बसों को कंडम करने की तैयारी चल रही है।
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निगम के अनुसार ऊना पुराने बस अड्डे में हमीरपुर जोन की करीब 100 बसें नीलामी के लिए खड़ी की गई हैं। इनमें दो बसें ऐसी हैं, जो 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में ये पहले से ही कंडम श्रेणी के दायरे में हैं।
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वहीं, जेएनएनयूआरएम की 90 बसों की जीरो बुक वैल्यू हो चुकी है। इन बसों को भी पूरी तरह कंडम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। निगम के अधिकारियों के अनुसार दिसंबर के अंत तक जीरो बुक वैल्यू हो चुकी जेएनएनयूआरएम की बसों और 15 वर्ष पूरे कर चुकीं एचआरटीसी की बसों को नीलाम किया जाएगा।
एचआरटीसी प्रदेश भर में 366 बसों को बेड़े से बाहर करने की तैयारी में है। इसमें करीब 176 बसें जेएनएनयूआरएम की हैं। इन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया जारी है। इन्हें कंडम घोषित करने की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। मुख्यालय से मुहर लगने के बाद इन बसों की नीलामी शुरू होगी।