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Solan News: धर्मपुर से शिमला तक ट्रेन सफर पर्यटकों को भाया, स्टेशन पर बढ़ी रौनक

Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 11 Oct 2026 12:31 AM IST
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Tourists enjoyed the train journey from Dharampur to Shimla; the station saw increased activity.
धर्मपुर हिमाचल स्टेशन पर पर्यटकों की शिमला जाने के लिए भीड। संवाद
बदलते मौसम में दूसरे राज्यों के पहुंच रहे पर्यटक
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलमार्ग पर धर्मपुर से शिमला के लिए ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। 4 अक्तूबर को संचालन का एक महीना पूरा हो गया। अब देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशी पर्यटक भी धर्मपुर पहुंचकर ट्रेन से शिमला का सफर कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड के चलते ट्रेन पर्यटकों से भरी रही।
शनिवार को अमेरिका से पहुंचे पर्यटकों ने धर्मपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती की सराहना की और यहां फोटो भी खिंचवाए। मौसम में ठंड बढ़ने के चलते पर्यटक गर्म कपड़ों सहित अन्य जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं।
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शिमला जाने वाले कई पर्यटक रात को ही धर्मपुर पहुंच रहे हैं। कुछ पर्यटक सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर रात बिताते हैं। सुबह छह बजे से ही स्टेशन पर पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है। पर्यटक स्टेशन से टिकट लेकर धर्मपुर से ही अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं।
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पहले ट्रेन धर्मपुर स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकती थी, लेकिन अब यहां से शिमला के लिए सफर शुरू होने से स्टेशन पर रौनक बढ़ गई है। विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। उनका कहना है कि यहां के प्राकृतिक नजारे इतने आकर्षक हैं कि बार-बार आने का मन करता है।
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